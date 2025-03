Oasport.it - Calcio a 5 femminile, storica qualificazione ai Mondiali per l’Italia: battuta la Svezia!

Leggi su Oasport.it

Missione compiuta. La Nazionale italiana dia 5ha centrato l’obiettivo e conquistato il pass per la fase finale del primodi futsal dedicato alle donne che si terrà dal 21 novembre al 7 dicembre di quest’anno nelle Filippine. Ci saranno anche le ragazze di Francesca Salvatore che a Montesilvano si sono imposte contro la5-4 e si sono meritatamente qualificate.Al Pala Roma Salvatore ha confermato il quintetto contro l’Ungheria: Sestari fra i pali, con Coppari, Borges, Adamatti e Boutimah. Azzurre subito in vantaggio: Adamatti ha innescato Boutimah che, persa dalla difesa svedese, non ha dato scampo Riestola con una puntata di destro che è finita sotto la traversa.Al 3? c’è stato il raddoppio: schema perfetto dadi punizione, con Berté che ha serviato Ferrara il cui mancino è valso il secondo gol.