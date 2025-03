Lanazione.it - Calci: un nuovo presidio antincendio a disposizione di Vigili del Fuoco

21 marzo 2025- In località La Cagnola, l’amministrazione comunale diha realizzato unpunto di approvvigionamento idrico per i mezziche porta con sé diversi benefici: l’ubicazione strategica, nel centro del paese e all’imbocco della Sp56 del Monte Serra, la possibilità di una rapida ricarica delle autobotti grazie all’alta pressione dell’acqua e, non ultimo per importanza, l’utilizzo di una risorsa idrica non potabile, ossia non grava sull’acquedotto pubblico. Realizzato grazie alla collaborazione con il Consorzio Acqua Valgraziosa ex-Mino Cei, di cui il Comune difa parte, l’impianto è alimentato dall’acquedotto ex-Mino Cei ed è costituito da una elettropompa, da due serbatoi di stoccaggio da 5mila litri ciascuno e da un idrante, al quale potranno d’ora in poi rifornirsi i mezzi deidele dell’boschivo.