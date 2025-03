Cagliari fidanzati morti in mare

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.56 Ritrovati a due giorni uno dall'altro i corpi dei duecaduti inda un anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a. Le vittime sono Manola Mascia di 28 anni e Paolo Durzu di 33 anni. Il cadavere di lei è stato ritrovato per primo ai piedi della Sella del Diavolo. Accanto c' erano i documenti e cellulare del compagno. Il corpo dell'uomo trovato oggi. Gli inquirenti stanno indagando per capire come mai i due giovani si fossero avventurati in una zona tanto impervia. Assenti segni di violenza sui corpi.