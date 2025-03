Messinatoday.it - Cade dalle scale all'interno del municipio, impiegata trasportata d'urgenza all'ospedale Papardo

Leggi su Messinatoday.it

Brutta disavventura nel pomeriggio per un'sessantenne del Comune. Intorno alle 15 durante l'orario di lavoro l'ex vigilessa è cadutainterne di Palazzo Zanca che si affacciano sulla via Consolato del Mare provocandosi diverse ferite in tutto il corpo. Da quanto si è appreso.