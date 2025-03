Agi.it - Cade dal tetto di un capannone a Lamezia Terme, morto operaio di 53 anni

AGI - Unquesta mattina in seguito alla caduta daldi unnell'area industriale di, nel Catanzarese. La vittima aveva 53. Ancora da ricostruire la dinamica. L'intervento dei soccorsi si è rivelato inutile. La vittima, Roberto Falbo, è mortando da un'impalcatura dell'azienda che produce mangimi per la quale lavorava. La Procura della Repubblica diha aperto un'inchiesta sull'accaduto. Sul luogo della tragedia personale del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal), personale del 118, Carabinieri e Vigili del fuoco.