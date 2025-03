Ilgiorno.it - Buttafuori accoltellato fuori dal The Club. Chi sono i due 18enni arrestati per tentato omicidio

Milano, 21 marzo 2025 – Ore 5 di venerdì, orario di chiusura. Centinaia di giovani escono dalla discoteca Thedi largo La Foppa. È in quei secondi concitati che parte una rissa tra più persone per motivi ancora da accertare, ma probabilmente legati all'abuso di alcol e a qualche parola di troppo. Uno deidel locale, un trentaduenne egiziano, si accorge subito di quello che sta succedendo e interviene per bloccare la zuffa. In due si avventano su di lui, sotto i portici all'incrocio con corso Garibaldi. Il raid Uno gli sferra tre fendenti tra fianco e schiena, l'altro lo colpisce alla testa con una bottigliata. I carabinieri della stazione Moscova, guidati dal luogotenente Giuseppe Palumbo,già in pattuglia da quelle parti, una delle zone di movida più frequentate: l'addetto alla sicurezza indica i due presunti responsabili, che vengono subito identificati e bloccati, in attesa di chiarire la dinamica.