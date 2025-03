Ilgiorno.it - Bus shuttle fuori strada a Brescia, si aggrava il bilancio: nella notte è morta una donna di 86 anni. Era rimasta incastrata

, 21 marzo 2025 - Siildel terribile incidentele che ieri sera ha coinvolto un buscon a bordo una ventina di anziani di ritorno da una gita in Liguria. Dopo la morte di Faustino Ramera, 75, di Roncadelle,è deceduta un'altra passeggera ottantaseienne. Laera ricoverata all'ospedale Civile in gravi condizioni, eracon le gambe nel pullmino incidentato. Il bus, condotto da un trentenne che è risultato negativo alcoltest e alle prove antidroga, mentre percorreva via Orzinuovi è stato visto ondeggiare vistosamente a destra e a sinistra, è uscito die poi si è schiantato, rimbalzando tra un albero e il muro di cinta di una casa. L'ipotesi più accreditata al momento è che possa essersi verificato un guasto del mezzo.