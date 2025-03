Laprimapagina.it - Buonarroti: dal 21 marzo in digitale “Age of paranoia” il terzo singolo

Leggi su Laprimapagina.it

Da venerdì 212025 è disponibile sulle piattaforme digitali “AGE OF” (Overdub Recordings), ildi, estratto dal nuovo EP “KOMOREBI” di prossima uscita.“Age of” è un brano dall’andamento jungle/drum and bass, la cui “ballabilità” vorrebbe destabilizzare l’ascoltatore: dopo l’intro costituito da tappeti sonori quasi eterei, si entra progressivamente in un vortice fatto di piani intrecciati e archi distorti che simulano la schizofrenia dei tempi in cui viviamo.Commenta l’artista beneventano a proposito della nuova release: “Un’esplosione di colori e suoni ti proietta in un film mentale popolato da immagini distorte. Un percorso tortuoso che invita a esplorare le profondità più oscure della tua mente”.I videoclip dei singoli successivi saranno pubblicati in sequenza, come una vera e propria serie TV.