Romadailynews.it - Buon compleanno Alena Seredova, Tullio Solenghi…

Leggi su Romadailynews.it

Solenghi, Mario Orfeo, Massimo Villone, Franco Mussida, Ennio Coltorti, Gianni Barbacetto, Paolo Belli, Ignazio Abrignani, Matthew Broderick, Vinicio Peluffo, Daniele del Grosso, Ronaldinho, Maria Elena Camerin, Guillermo Rodriguez.Oggi 21 marzo compiono gli anni: Giulio Paradisi, attore, regista; Beniamino Cancian, ex calciatore Torino, Mantova, allenatore; Lamberto Maffei, medico, ex presidente Accademia Lincei; Severino Cannelonga, politico; Savino Melillo, avvocato, politico; Fausto Cercignani, filologo, critico letterario, poeta; Mauro Pesce, biblista, storico.Inoltre, compiono gli anni: Timothy Dalton, attore; Bruno Platter, abate, teologo; Massimo Villone, politico; Fabrizio Ferretti, cantante; Vincenzo Sica, politico; Aldo de Martino, attore, cabarettista; Eugenio Fumagalli, ex calciatore Avellino, Foggia; Franco Mussida, chitarrista, compositore, cantante (Pfm); Roberto Poppi, storico, critico cinema; Maria Elena Stasi, politica, prefetta; Giovanni Brutto, ex calciatore Potenza, Novara, Ternana;Solenghi, attore, doppiatore, regista; Ennio Coltorti, attore, doppiatore, regista; Marianna Li Calzi, magistrata, politica.