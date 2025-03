Palermotoday.it - Buca sul marciapiede in via dell'Artigliere: "Ora è un deposito di rifiuti"

Leggi su Palermotoday.it

Da circa tre mesi in via, davanti al civico 6, c'è unasulche pur protetta da una rete di colore arancione, è diventata undidove i palermitani conferiscono i sacchetti nella stessa, poiché nessuno del Comune ha provveduto per farla riparare. Si.