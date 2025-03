Palermotoday.it - Brancaccio, furto di rame lungo i binari: arrivano i carabinieri e i ladri scappano

Leggi su Palermotoday.it

Erano arrivati con un mezzo su cui avrebbero caricato chili dirubato, ma l'intervento di una pattuglia ha mandato i loro piani in fumo. Ihanno sventato ieri sera unnella stazione ferroviaria, in via Giafar, riuscendo a recuperare un groviglio di cavi che è.