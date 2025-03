Iltempo.it - Bove va ad Ancona per una serie di test: la speranza per tornare a giocare a calcio

Il sogno dinon si è infranto per Edoardo. Il centrocampista della Fiorentina, colpito da un arresto cardiaco lo scorso 1° dicembre durante la partita contro l'Inter al Franchi, ha scelto l'ospedale di Torrette () per affrontare una fase cruciale del suo percorso medico. La decisione, supportata anche dalla società viola, lo ha portato nella clinica specializzata in Cardiologia e Aritmologia diretta dal professor Antonio Dello Russo, un nome di riferimento per gli atleti di alto livello., come riferisce il Corriere Adriatico, è arrivato nella struttura nel pomeriggio di mercoledì per il ricovero e ha iniziato gli accertamenti giovedì mattina, passando anche dal reparto di terapia sub-intensiva. L'obiettivo è chiaro: comprendere la natura della sua condizione cardiaca e valutare le possibili soluzioni per un ritorno all'attività agonistica.