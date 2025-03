Agi.it - Bove ricoverato per le aritmie, si valuta il ritorno in campo

AGI - Edoardoda ieri all'Ospedale Torrette di Ancona per sottoporsi a una serie di test per le suee perre la possibilità di un intervento che gli permetta di tornare a giocare a calcio in Italia. Lo ha rivelato il Corriere Adriatico. La situazione die l'arresto cardiaco Il centrocampista romano della Fiorentina, vittima di un arresto cardiaco nella partita al Franchi con l'Inter del primo dicembre, vuole capire se la sua cardiopatia sia strutturale o meno. I test e gli accertamenti Già ieri,ha svolto i primi test diagnostici e accertamenti specifici con approfondimenti invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le. I risultati sono attesi entro una o due settimane. La cura e il prof. Antonio Dello Russo All'ospedale di Torrette, il calciatore 22enne è stato affidato alle cure del professore Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia, che ha già trattato altri sportivi.