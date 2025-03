Thesocialpost.it - Bove ricoverato ad Ancona per nuovi accertamenti al cuore: le condizioni del centrocampista della Fiorentina

Da giovedì 20 marzo, ilEdoardoall’Ospedale Torrette diper una serie di test medici. Glisono legati al malore che lo aveva colpito il 1° dicembre 2024 durante-Inter, episodio a seguito del quale gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.Leggi anche: Edoardoe il ritorno in campo dopo il malore: il calciatore è determinato a tornare a giocareControlli previsti dopo il malore in campoLo stesso, in una recente intervista al podcast Passa dal BSMT, aveva anticipato la necessità di sottoporsi aesami. «Spero di tornare in campo a giugno», aveva dichiarato il, lasciando aperta la possibilità di un rientro nei prossimi mesi.Al suo fianco fidanzata e procuratoreSecondo quanto riportato dal Corriere Adriatico,è accompagnato in ospedale dalla fidanzata Martina Durham e dal procuratore Diego Tavano.