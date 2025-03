Sololaroma.it - Bove in ospedale ad Ancona: il futuro calcistico resta un’incognita

Edoardoè ricoverato all’Torrette di, dove si sta sottoponendo a una serie di test per valutare la propria condizione cardiaca dopo l’impianto del defibrillatore, misura necessaria in seguito al malore patito lo scorso dicembre. A riportarlo è il Corriere Adriatico. Il centrocampista della Fiorentina, vittima di un arresto cardiaco durante la partita contro l’Inter al Franchi, vuole capire se la sua cardiopatia sia strutturale o meno. I primi esami diagnostici sono stati effettuati già ieri, con approfondimenti invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le aritmie. I risultati saranno disponibili entro una o due settimane.A seguirlo c’è il professor Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia, che ha già curato altri sportivi con problematiche simili.