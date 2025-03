Quotidiano.net - Borse europee stabili dopo il voto del Bundesrat su investimenti in difesa e infrastrutture

Lerestanoildel senato federale tedesco alle modifiche costituzionali necessarie per sbloccare glinella, nellee nei Laender. Ildelarrivail via libera martedì scorso del Bundestag. Tra i listini del Vecchio continente, riduce il calo iniziale Francoforte (-0,8%). RestanoLondra e Parigi (-0,6%), Milano (-0,5%) e Madrid (-0,2%). In lieve flessione i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 112 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,88% e quello tedesco al 2,75%. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0828 sul dollaro.