Quotidiano.net - Borsa di Tokyo chiude in calo: preoccupazioni per dazi Usa e crescita economica

Ladiavvia l'ultima seduta della settimana in lieve, dopo la giornata di festività nazionale, ieri, con gli investitori che guardano con preoccupazione alle ripercussioni sul commercio globale, in vista dell'applicazione deiUsa, e la sostenibilità delladell'economia a stelle e strisce. In apertura, l'indice Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,10%, a quota 37.714.07, e una perdita di 37 punti. Sul fronte dei cambi lo yen arresta temporaneamente la fase di svalutazione sul dollaro, a un livello di 148,80, e sull'euro a 161,50.