"Borrelli lotta in trincea, per i parcheggiatori abusivi ormai segnalo solo a lui"

Parla un cittadino che abita nel centro storico a Napoli: “C’è qualcosa che non va, denunciamoalle autorità e non risolviamo nulla. Poi chiamiamoe scappano”Napoli. «Come è possibile che anche con dieci denunce questi personaggi continuano a fare il bello ed il cattivo tempo per le strade della città? Al centro di Napoli è una giungla, arrivano a chiedere anche 5 euro per la sosta di un’auto. Denunciamo alle autorità e non succede nulla, il giorno dopo sono di nuovo li. Chiamiamo al deputatoe iscappano. C’è qualcosa che non va nel sistema che dovrebbe tutelare i cittadini».A parlare è un signore distinto di cui eviteremo di scrivere il nome per tutelarlo, abita nel cuore di Napoli, ha 60 anni e tra poco andrà in pensione.