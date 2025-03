Ilgiorno.it - Borno, volo di 50 metri in una scarpata con l'auto: morto 34enne

(Brescia), 21 marzo 2025 - Esce di strada con l', precipita in un burrone e muore. Ma nessuno lo vede, e lo ritrovano ore dopo, se non giorni dopo. E' successo a un trentaquattrenne sardo di casa a Darfo, in Valcamonica. L'uomo per ragioni di accertamento mentre guidava una Fiat Panda trae la Val Di Scalve è caduto nel vuoto facendo untra le rocce di oltre cinquanta. Non ha avuto scampo. Non è chiaro quando sia avvenuto l'incidente. Stando alla prima, sommaria ricostruzione dei carabinieri della compagnia di, che si stanno occupando della ricostruzione del caso e dei rilievi dello schianto, il malcapitato aveva lasciato la Provinciale e si era inerpicato lungo una strada stretta, sterrata, molto impervia e a strapiombo, da cui è molto facile precipitare.