Boom Napoli affari ai dettagli | si attende l’annuncio ufficiale

Ilè vicino a chiudere un affare davvero importate per il suo futuro. Ilcon il Venezia di Di Francesco ha gettato al vento una grande occasione. I partenopei, infatti, hanno visto aumentare il proprio distacco dalla vetta della classifica del campionato.L’Inter, grazie al successo nello scontro diretto del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha infatti tre punti di vantaggio sulla squadra di Antonio Conte. Ilè ora atteso dal match contro il Milan, ma prima bisogna ‘superare’ questa sosta del campionato per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato., sempre più vicino il rinnovo di Meret: ecco gli ultimiCome quanto riportato dalla redazione dell ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, è sempre più vicino il rinnovo di Alex Meret.