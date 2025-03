Bergamonews.it - Boom di richieste, nuova sede per l’incontro con Sigfrido Ranucci a Stezzano

Leggi su Bergamonews.it

. Un incontro che ha già fatto registrare un gran numero di prenotazioni: lunedì 24 marzo, alle 21, aalla Sala Eden Cineteatro in via Bergamo, 9 ospite della rassegna “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” è il giornalista e conduttore Raiche interverrà sul tema “Report: retroscena del fare inchiesta”. La serata era stata programmata all’Auditorium della scuola media “Nullo” dima proprio per la grande richiesta di partecipazione è stato spostato alla Sala Eden Cineteatro, sempre a, giornalista coraggioso e indipendente, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconta se stesso e il suo lavoro. Insieme alla sua équipe di Report – programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia – ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio.