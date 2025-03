Ilgiorno.it - Boom di multe. Ma gli incassi restano simili

Più, ma stessia Merate. E anche stesso numero di reati. Nel 2024 gli agenti della Polizia locale di Merate hanno staccato 2.800, 650 in più rispetto alle 2.150 del 2023, ma per un incasso di 230mila euro scarsi, 5mila in più rispetto ai 225mila dell’anno prima. Quasi mille le contravvenzioni per divieto di sosta, 800 per violazione della sosta regolamentata, 150 per omessa revisione, 75 per sosta nei posti riservati ai veicoli elettrici con auto non elettriche, 34 per omesso uso delle cinture, 27 per guida con assicurazione scaduta, 12 per uso di telefonini e cuffie al volante, 7 per guida senza patente. A dare i numeri dell’attività dei suoi agenti è il comandante Davide Mondella (nella foto), affiancato dal sindaco Mattia Salvioni. "Al momento siamo dieci operatori di Polizia locale, ma l’obiettivo è arrivare a 12 e per questo abbiamo attivato due procedure di mobilità a cui hanno aderito 4 agenti", spiega il comandante.