Bonus vacanze Estate Inpsieme senior 2025 c’è il bando | quanto spetta

Al fine di agevolare la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto e settembre, l’Inps ha pubblicato ildi concorso di. L’iniziativa si sostanzia in un contributo economico che verrà erogato a specifiche categorie di pensionati in misura pari al tipo di vacanza scelta. Per la presentazione della domanda c’è tempo dalle ore 12:00 del 24 marzoallo stesso orario del 16 aprile.A chiilCosì come si legge nelpubblicato sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, ilsi rivolge:ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità;ai pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici (GDP), ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità;ai pensionati della Gestione fondo postelegrafonici, ai loro coniugi e ai figli conviventi con disabilità.