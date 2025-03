Quifinanza.it - Bonus Nido Inps 2025, quando arriva: nuovi importi in base all’Isee

Leggi su Quifinanza.it

Debutta il nuovo. A dare ufficialmente il via alle danze ci pensa la circolare numero 60 dell’, pubblicata con il consueto linguaggio burocratico che cela, sotto la scorza, una manovra dal peso specifico tutt’altro che marginale. Il documento non si limita a riepilogare vecchie formule: introduce variazioni sostanziali, cambia le carte in tavola e riscrive le condizioni per accedere all’agevolazione. A guadagnarci, soprattutto, i nuclei con figli nati dal primo gennaio 2024 che da aprile o maggio cominceranno a ricevere ilaggiornati delper figli nati dal 2024 eChi ha un Isee sotto i 40mila euro e un figlio nato dal 1° gennaio 2024 riceverà un contributo di 3.600 euro l’anno, suddiviso in undici mensilità (dieci da 327,27 euro e una da 327,30 euro).