Bonus fotovoltaico 2025: come funziona, a chi spetta e come richiederlo

Ilrappresenta un’importante opportunità per chi desidera installare impianti solari e ridurre i costi energetici. Ci sono diversi incentivi di cui i cittadini possono usufruire per recuperare una parte della spesa per l’acquisto e l’installazione di pannelli solari, favorendo l’autoconsumo e abbattendo le bollette. Vediamo quali sono.: le detrazioni e agevolazioni Pannelli solari su case (Getty Images).Chi installa un impiantopuò beneficiare di diverse agevolazioni fiscali:ristrutturazioni/eco: prevede una detrazione del 50 per cento per l’abitazione principale e del 36 per cento per le altre proprietà, fino a un massimo di 96 mila euro. La detrazione viene suddivisa in 10 rate annuali. L’incentivo è destinato sia ai proprietari sia agli affittuari.