Bonus asilo nido, fino a 3600 euro per bimbi nati dal 2024

Aumenta il contributo per la frequentazione degli asilidestinato ai bambinidal 1° gennaio. Lo stabilisce una circolare dell’Inps che illustra le novità delintrodotto nel 2017 e modificato con l’ultima legge di Bilancio. Per le famiglie con un Isee minorenni inferiore a 40.000il contributo potrà arrivarea 3.600annui suddivisi in undici rate mensili. Si tratta di un incremento rispetto ai 2.500-3.000previsti per i bambiniprima delil cui importo variava in base alla soglia Isee.La misura copre le spese per la frequenza di asilipubblici e privati autorizzati e dovrà essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Mentre il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, destinato ai bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche, spetterà al genitore convivente con il minore.