Today.it - Bonus asilo nido 2025, si parte: le novità e come fare domanda

Leggi su Today.it

Conto alla rovescia per il, con la procedura perche sarà attiva a partire dalla prossima settimana. Tra lel’innalzamento del contributo statale per la frequentazione di asilia 3.600 euro anche per le famiglie con bambini nati dal 2024 e con Isee sotto i.