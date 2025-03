Lettera43.it - Bonus anziani da 850 euro: a chi spetta, requisiti, quando fare domanda e istruzioni dell’Inps

L’Inps ha recentemente pubblicato la circolare 949 del 18 marzo 2025, fornendo nuove indicazioni operative per la Prestazione universale, destinata aglidi almeno 80 anni con gravi bisogni assistenziali. Il, ancora in attesa di registrazione presso la Corte dei conti, si inserisce nell’ambito del decreto legislativo n. 29/2024, e si rivolge a chi ha un Isee sociosanitario non superiore a 6 milae percepisce l’indennità di accompagnamento. Ecco le informazioni su come funziona, ie come presentareper l’accesso alla Prestazione universaleLa mano di una persona anziana (Getty Images).Per poter accedere al beneficio, i destinatari devono soddisi seguenti criteri:Avere almeno 80 anni di età.Essere titolari di indennità di accompagnamento.