Ilrestodelcarlino.it - Bonfiglioli, 757 posti auto. Mega parcheggio in arrivo con pensiline fotovoltaiche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La dittaRiduttori Spa, con sede nella zona industriale ad angolo tra la via Mattei e la via Bianco da Durazzo, ha presentato una richiesta per la realizzazione di unper i propri dipendenti. Un’area di poco più di 23mila metri quadri di terreno, ora agricolo, che si trova di fronte all’azienda, dall’altra parte di via Bianco da Durazzo e che ospiterà 757. Ilnon sarà utilizzato daglimezzi, che invece continueranno ad entrare in azienda. Trattandosi di una richiesta di ampliamento della sede, in pratica, è stata attivata la conferenza dei servizi e, nella giornata di ieri, le risultanze sono state presentate in Comune durante la seduta della seconda commissione. Non solo verrà realizzato unche potrà così ospitare ledei dipendenti attuali e dei visitatori, ma è stato dimensionato per prevedere anche eventuali future assunzioni da parte dell’azienda.