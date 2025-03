Juventusnews24.com - Bonanni non ha dubbi: «Le due eliminazioni dalle coppe hanno stravolto l’ambiente Juve. Ora deve essere lui il protagonista»

Massimo Bonanni, ex calciatore nonché attuale opinionista, ha parlato della situazione attuale della Juventus: solo quel dirigente può risolverle

Intervenuto nel corso di "Maracanà" sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Bonanni ha detto la sua sul momento della Juventus. Ecco le sue parole che invitano il Football Managing Director Football bianconero, Cristiano Giuntoli a prendere per mano la situazione.

PAROLE – «La settimana in cui ci sono state le due eliminazioni dalle coppe ha stravolto in negativo tutto. Si sono sgretolate delle certezze e ora tirarsi su è veramente difficile. Il vero protagonista di questo finale di stagione in casa Juventus deve essere Cristiano Giuntoli insieme a tutta la società».