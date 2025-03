Salernotoday.it - Bombe carte artigianali e cartucce in un deposito: arrestato 49enne ad Orria

In azione, il 19 marzo, ad, Carabinieri della Stazione di Gioi Cilento che, con l'ausilio degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, dopo avere proceduto a una perquisizione, hanno tratto in arresto per detenzione illecita di esplosivo e munizionamento.