Ilrestodelcarlino.it - Bologna: imprenditore vicino alla camorra, maxi sequestro da quasi 300 milioni

, 21 marzo 2025 – Sfiora i 300di euro, tra patrimonio mobiliare e immobiliare, l’ammontare della confisca disposta dal tribunale di Napoli nei confronti di uncampano legatoe operativo anche nelle province die Ravenna. Indagini del tribunale di Napoli Il provvedimento nasce da indagini condotte dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli e, in collaborazione con il servizio centrale investigazione criminalità organizzata, nei confronti dell’che secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle ha portato avanti, per un lunghissimo arco temporale, “operazioni di riciclaggio e di fittizia intestazione di beni (condotta, quest’ultima, accertata con sentenza di condanna definitiva)”. Collusione con laDalle indagini svolte, corroborate dalle concordi dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, è emerso come l’abbia “agito in sinergia con esponenti di spicco di diversi clan camorristici (Mrdo, Di Lauro, Scissionisti, Puca, Aversano, Verde e Perfetto), in plurimi settori commerciali (primo fra tutti quello degli investimenti immobiliari) e in varie regioni d’Italia (Emilia-Romagna, Campania, Lazio, Sardegna e Molise)”, ricostruiscono dFinanza.