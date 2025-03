Ilrestodelcarlino.it - Bologna, al principio. Identità e apertura per restare ancora al centro della storia

cambia pelle, ma resta sempre la stessa. Aumentano, però le contraddizioni.la ’Dotta’, per l’ateneo quasi millenario. E Dotta rimane: quella stessa università oggi attrae studenti e ricercatori da tutto il mondo, ma la città non ha alloggi a prezzi ’umani’ da offrire.la ’Grassa’, con la cucina si conferma una delle migliori del mondo, ma ci si divide sulla miriade di locali e catene che l’hanno trasformata in ’città dei taglieri’.progressista, il cui sindaco Renato Zangheri rese gratis i bus tra 1973 e 1976, ora fa discutere per il biglietto singolo più caro d’Italia.accogliente, con i suoi portici diventati Patrimonio Unesco, ma dove la vita è così costosa che lavoratori e giovani coppie scelgono di abitare nei paesi dell’hinterland., dove i tifosi seguono la squadra con serena fiducia sia in serie C (fino alla trasferta a Palazzolo), sia quando, alla sua prima Champions League, batte i vicecampioni d’Europa del Borussia Dortmund.