Leggo.it - Bolletta dell'acqua, costi in salita per le famiglie: dal post Pandemia aumenti pari al 23%. Ecco dove si paga di più in Italia

Leggi su Leggo.it

L'ultima goccia di un vaso che star per traboccare.sempre più cara per lene. Salgono le tariffe comunali e salgono le bollette. Ma non a Milano che si conferma nel.