Body Pump per tonificare i muscoli, dimagrire velocemente e aumentare la forza fisica: come praticarlo

Si chiamaed è l’attivitàadatta per chi vuole, migliorare la postura ela muscolatura.Ilè un’attivitàdi fitness nata nei primi anni Novanta, grazie a uno sportivo neozelandese, Philip Mills. Questa disciplina unisce attività aerobica ebuilding, sfruttando un ritmo serrato e tempistiche stabilite per ottenere benefici specifici, dalla perdita di peso all’aumento dellae della resistenza muscolare, dal miglioramento della postura alla salute cardiovascolare.Ragazza e ragazzo si allenano in palestra (Sportnews.eu)Grazie a questa disciplina, il sollevamento pesi diventa più divertente e anche più veloce, un workout fatto con pesi e bilancieri e che può essere praticato da soli o in gruppo, magari abbinato al ritmo della musica.