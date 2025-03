Serieanews.com - Bocca della Verità: il caffè italiano che sfida i giganti sposando lo sport

Leggi su Serieanews.com

Nel panorama del, un nuovo protagonista sta emergendo con forza e determinazione:. Un marchio che, con audacia e consapevolezzapropria qualità, sta conquistando il palato degli italiani e non solo.Un esordio col botto: Golden Foot 2024L’azienda ha fatto il suo ingresso nel mondo del grandecome partner d’eccellenza del prestigioso evento Golden Foot 2024. Un palcoscenico internazionale che ha visto trionfare, oltre ai grandi campioni del calcio, anche l’eccellenza di un prodotto: il.Il nuovoche sta facendo parlare di se in Italia – Serieanews.comDagli stadi di Serie A alle vette del ciclismoLa presenza del marchio non si è limitata al calcio. I display digitali a bordo campo di ben 7 stadi di Serie A e B (Lazio, Genoa, Hellas Verona, Como, Udinese(serie A) e Frosinone, Salernitana (serie B) hanno portato il suo messaggio a milioni di tifosi.