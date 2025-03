Anticipazionitv.it - Bobby Solo si sente male sul palco: grande paura e le sue prime parole

ha spaventato il pubblico durante il concerto al Capitol di Pordenone organizzato per festeggiare i suoi 80 anni. Un improvviso malore lo ha costretto ad interrompere l’esibizione. Il cantante ha poi spiegato tutto attraverso i social, rassicurando i fan e raccontando che a causare lo svenimento è stata una forte ipoglicemia. Nonostante la, il peggio è passato.sviene suldurante il concertoDurante il live, il cantante ha improvvisamente dichiarato: “Non sto tanto bene”. Subito dopo, si è accasciato a terra, lasciando il pubblico sotto shock. L’episodio ha generato panico tra i presenti, preoccupati per le sue condizioni di salute.Il concerto interrotto per motivi di saluteL’intento diera quello di regalare ai fan una serata indimenticabile.