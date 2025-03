Thesocialpost.it - Bobby Solo, malore sul palco durante il concerto per gli 80 anni: “Non sto tanto bene”, poi si accascia

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di apprensione ieri sera al Capitol di Pordenone, dovesi è sentito maleilevento per i suoi 80. Dopo circa 40 minuti di esibizione, il cantante di “Una lacrima sul viso” ha interrotto lo spettacolo, dicendo al microfono: «Non sto», prima dirsi privo di sensi davanti al pubblico.Leggi anche: Samuele Bersani racconta la sua battaglia contro il tumore: “Ecco perché sono sparito”Primi soccorsi e ricovero in ospedaleLo staff del locale e quello del cantante sono intervenuti immediatamente, mentre un sipario è stato portato sulper coprire la scena. Poco dopo,è stato affidato ai sanitari e trasportato in ospedale per accertamenti. A provocare ilpotrebbe essere stato uno stato influenzale, per il quale il cantante aveva assunto antibiotici prima di salire sul