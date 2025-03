Metropolitanmagazine.it - Bobby Solo è svenuto sul palco per un malore, come sta

Grande spavento perche è stato colto da undurante il concerto per i suoi 80 anni a Pordenone ed èsul. Dopo gli attimi di paura, tuttavia,ha voluto rassicurare i suoi fan sui social, raccontando di essere avere avuto un semplice calo di zuccheri dopo alcuni giorni di influenza molto pesanti per il suo fisico. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.Lo scorso 18 marzoha spento 80 candeline e ha voluto festeggiare in grande stile. Nato a Roma ma ormai da tempo tornato a vivere nell’amato Friuli Venezia-Giulia della sua famiglia, infatti, il cantante si è esibito ieri giovedì 20 marzo 2025 al Capitol di Pordenone in un concerto per la città e per celebrare i suoi 80 anni. Sfortunatamente, però, la performance è stata interrotta dopo 50 minuti;si è sentito male e si è accasciato a terra nel pieno del live, spaventando tutti i fan presenti.