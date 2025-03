Liberoquotidiano.it - Bloccati 9 mesi nello spazio: le conseguenze devastanti per il loro corpo degli astronauti | Foto

La vera missione - e forse la sfida più impegnativa- di Sunita “Suni” Williams e Barry “Butch” Wilmore, 59 e 62 anni, i dueche sono stati in orbita per oltre nove, inizia adesso. Ed è quella di tornare terrestri, riabituare il fisico e la mente alla gravità e alla vita di tutti i giorni. Già, perché viaggiaree vivere galleggiando è affascinante - il sogno di tutti noi fin da bambini -, ma oltre ad adrenalina, emozione e fascinazione comporta anche danni a volte irreversibili. Soprattutto se si sta lontano dalla Terra a lungo, come è capitato ai due cosmonauti che erano saliti sulla Stazione Internazionale lo scorso 5 giugno con il volo inaugurale di Starliner, il veicolo costruito da Boeing proprio per il trasporto di personale in orbita. Williams e Milmore dovevano tornare dopo una settimana, ma per una serie di problemi tecnici (dubbi sui parametri di sicurezza, perdite di elio, rumori strani: la capsula è tornata senza ditredopo, atterrando nel deserto del New Mexico) sono rimasti lassù 286 giorni- orbitando attorno alla Terra 4.