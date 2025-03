Napolitoday.it - Blitz in un appartamento: in manette la "regina delle bionde"

Leggi su Napolitoday.it

Nella notte appena trascorsa, la polizia ha arrestato una 51enne napoletana già nota alle forze dell'ordine, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. In particolare, gli agenti, hanno controllato un’abitazione in vico Martiri d’Otranto, dove hanno rinvenuto 4697 stecche di sigarette prive.