Unlimitednews.it - Blitz dei Carabinieri allo Zen di Palermo, 2 arresti e 87 denunce

(ITALPRESS) – Controlli deinel quartiere San Filippo Neri, a, con particolare attenzione per la verifica di allacci abusivi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica e accertamento di occupazioni abusive tra i padiglioni delle case popolari. I militari della CompagniaSan Lorenzo, durante l’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, hanno arrestato un 20enne ed un 29enne ritenuti responsabili, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e di resistenza a pubblico ufficiale.All’interno di un box in uso al più giovane dei due arrestati, ihanno rinvenuto 182 grammi di marijuana e 1,6 kg di hashish suddiviso in 16 panetti.