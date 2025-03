Lanazione.it - Blitz al Rettorato: "Occupazione contro i tagli"

Circa 200 studenti hanno occupato simbolicamente ieri mattina ildell’Università di Pisa al termine di un corteo partito da piazza Dante. L’iniziativa, promossa dall’Assemblea Precaria Universitaria e dal Movimento Studentesco, si inserisce nella giornata di mobilitazione nazionale, guerra e precarietà". "L’università è sotto attacco – spiegano in un comunicato le sigle organizzatrici della protesta – con 800 milioni diin tre anni e una riforma che peggiora le condizioni di chi lavora nella ricerca". Gli studenti contestano anche l’evento ‘Università Svelate’, promosso dal Ministero dell’Università e dalla Crui, sostenendo che "i rettori e la ministra Bernini mistificano la realtà, descrivendo icome aumenti e la precarietà come opportunità". Dopo l’simbolica del palazzo, con i Lungarni bloccati per alcune ore nella mattinata, i manifestanti hanno lasciato ilper concludere la protesta nel cortile de La Sapienza, dove era in corso la conferenza della Crui ‘Università Svelate’.