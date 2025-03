Panorama.it - Blackout per incendio, caos nei cieli inglesi e di mezza Europa

Giornate nere quelle di ieri e di oggi per le compagnie aeree operanti sullo scalo londinese di Londra Heathrow, che si stanno ancora riorganizzando dopo la chiusura dell'aeroporto causata da una grave interruzione dell’energia elettrica, evento provocato da unche avrebbe distrutto sia il centro di distribuzione, sia parte dei generatori d’emergenza. L’, che è stato circoscritto nella sottostazione elettrica di North Hayes, appena a nord di Heathrow, pare sia scoppiato intorno alle 23 del 20 marzo ed è stato dichiarato sotto controllo intorno alle 8 del 21 marzo, con il salvataggio di circa 150 persone, in maggioranza addetti dello scalo. La società di gestione dell’aeroporto ha dichiarato che i servizi saranno sospesi fino alla prossimanotte, ammettendo comunque che, anche qualora potesse riaprire, le conseguenze dei dirottamenti resi necessari verso altre destinazioni persisteranno per giorni, con disservizi, riposizionamenti e ritardi.