Iltempo.it - Blackout a Heathrow per un incendio: scalo chiuso e traffico aereo in tilt

Unscoppiato in una sottostazione elettrica nei pressi diha causato un, portando alla chiusura dellolondinese, il più trafficato d'Europa. Una catastrofe che sta causando disagi in tutto il mondo a centinaia di voli e migliaia di viaggiatori. Lo stop all'aeroporto interesserà almeno 1.351 voli da e per Londra, ha riferito il sito Flightradar, sottolineando che circa 120 aerei diretti aerano in volo quando è stata annunciata lo stop dello. L'hub resteràtutto il giorno e «i passeggeri non devono recarsi in aeroporto in nessun caso finché non riaprirà», ha sottolineato il gestore. British Airways ha fatto sapere che la chiusura del suo hub principale «avrà chiaramente un impatto significativo sulle operazioni e sui clienti».