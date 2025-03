Black-out a Heathrow aeroporto chiuso

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.40per 24 ore, fino a domani mattina, l'londinese di. L'annuncio, dopo l'incendio a una centralina elettrica nella vicina cittadina di Hayes, che ha causato unout anche nello scalo. Il gestore parla di una "significativa interruzione di corrente" e prevede "notevoli disagi" nei prossimi giorni, per centinaia di voli e migliaia di viaggiatori. "I passeggeri non devono recarsi inin nessun caso finché non riaprirà", avverte.