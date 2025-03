Lopinionista.it - “Björk: Cornucopia”, il flm concerto al cinema: le date

– Credits: Santiago Felipeannuncia l’uscita nelle saletografiche dell’iconico film’, disponibile neitramite Trafalgar Releasing (Mercury Studios/Universal Music Group).Il film – della durata di 1 ora e 39 minuti più una proiezione aggiuntiva di 3 video musicali – è la performance live più elaborata diad oggi e sarà disponibile in circa 500in oltre 25 paesi a partire dal 7 maggio, tra cui Australia, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Svezia, Stati Uniti, Regno Unito ed altri ancora. ‘’ offre una rara opportunità di vivere la piena magia dello spettacolo originale in uno straordinario 4K e Dolby Atmos in un ambientetografico, rendendolo un evento imperdibile.