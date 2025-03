Internews24.com - Bisseck e il retroscena dalla Germania: «Il rito di iniziazione rimandato? Ecco cosa ho deciso»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper la prima volta convocato: il difensore dell’Inter parla deldiNessun debutto per il momento pernella gara che si è disputata a San Siro dove di solito gioca con l’Inter. Yann Aurelè stato convocatoma non ha ancora totalizzato minuti in campo. Negli ultimi giorni, parlando con i media tedeschi, ha raccontato di undia cui dovrà sottoporsi dopo i suoi primi minuti in campo.per ora: la concorrenza nella Nazionale tedesca è agguerrita. Ma il difensore dell’Inter è già pronto all’eventualità. Aveva spiegato qualche giorno fa: «Ho sentito che dopo i primi minuti in campo bisogna fare un discorso negli spogliatoi. Quindi poi vedròdire quando sarò lì. Questa è la primache ho chiesto quando sono arrivato in Nazionale».