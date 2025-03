Unlimitednews.it - Bip, Radoccia “La tecnologia sta cambiando il volto alle aziende”

MILANO (ITALPRESS) – Un incarico assunto a inizio 2025 e la necessità di andare incontro a un panorama delle consulenze aziendali sempre più tecnologico e innovativo: a presentare tale doppia declinazione è Stefania, Law & Tax Managing Partner di Bip, intervistata da Claudio Brachino per Italpress Economy.Tanti i temi affrontati, dall’urgenza di semplificazione delle procedure al rapporto tra consulenti efino al ruolo della donna in ambito dirigenziale. Il primo aspetto su cui si soffermaè la mission di Bip, definita “una bellissima storia italiana: parliamo di una multinazionale nata in Italia da un gruppo di partner coraggiosi, che hanno lasciato Deloitte per fondare appunto Bip. L’anno scorso sono stati celebrati i vent’anni dalla fondazione e, partendo da zero, si è arrivati a un fatturato da oltre 700 milioni con una presenza in 14 paesi al mondo: io sono la fondatrice dello studio legale tributario di Bip, perché nel lanciare la nuova strategia si è deciso, oltre a internazionalizzarsi maggiormente, di aprirsi a competenze diverse tra cui la mia”.