Bimbo morto in ospedale cinque medici a processo | accuse gravissime

È stata fissata per il 26 marzo l’udienza preliminare davanti al gup di Roma perdell’Bambino Gesù, accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di undi due anni, avvenuta il 3 gennaio 2019. Al centro dell’inchiesta, un pacemaker impiantato in modo errato, secondo quanto sostiene la Procura di Roma, che ha chiesto per i sanitari il rinvio a giudizio.La vicenda riguarda un piccolo nato a Rosarno, affetto fin dalla nascita da una grave patologia cardiaca, sottoposto a un intervento chirurgico presso il Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo dell’Bambino Gesù, con sede al San Vincenzo di Taormina. In un secondo momento, ilera stato trasferito a Roma, dove è deceduto.La ricostruzione della ProcuraSecondo l’accusa, iavrebbero ritardato l’intervento in modo “macroscopico” e avrebbero posizionato in modo errato le cannule arteriosa e venosa, entrambe collocate a sinistra del collo del paziente, che al momento si trovava in uno stato di arresto cardiocircolatorio prolungato.